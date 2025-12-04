Red Uno trae a Bolivia la magia del universo Tropicoqueta de Karol G

La espera terminó para los fanáticos bolivianos de Karol G. La artista colombiana encenderá las pantallas del país este domingo 7 de diciembre con su esperado especial “La Premiere”, una experiencia que promete mezclar música, emoción y una gran cinematografía.

La cantante reveló en su cuenta oficial de Instagram la lista de canales y horarios en cada país y la Red Uno será el canal encargado de transmitirlo a las 6:00 p.m. (hora boliviana), confirmando que Bolivia será parte de este evento global.

Karol G describe “La Premiere” como su proyecto más “ambicioso y mágico” de la era Tropicoqueta. “Nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, bailando, todos juntos frente al TV… Como en los viejos tiempos!!!!!”, escribió la artista en Instagram.

El especial, que tiene una duración de 45 minutos, requirió un año completo de planificación a cargo de Bichota Films. Las grabaciones se llevaron a cabo en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín para capturar la esencia del universo Tropicoqueta y ofrecer a los espectadores una experiencia visual y musical única.

Karol G invita a sus seguidores a organizar la noche: “Arma tu combo y pónganse de acuerdo… que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse”. Sin duda, Bolivia ya tiene reservado su lugar en primera fila para disfrutar de este esperado estreno.

Mira la programación en Red Uno Play