Arranca empadronamiento para las subnacionales: ¿Cuáles son los horarios de atención?

El departamento de Santa Cruz dio inicio a un empadronamiento masivo de ciudadanos en preparación para las elecciones subnacionales de marzo de 2026. Esta actividad se desarrollará hasta el 16 de diciembre.

Según informó Adolfo Freire, director del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Santa Cruz, el proceso pretende contemplar alrededor de 160 mil registros, de los cuales 70 mil son ciudadanos nuevos y 90 mil corresponden a cambios de domicilio.

Freire explicó que este empadronamiento es restringido o cerrado, lo que significa que los ciudadanos deben registrarse en el municipio donde residen para poder votar. "No es posible empadronarse en un municipio diferente al de residencia", enfatizó.

El único requisito para empadronarse es presentar la cédula de identidad vigente y en buen estado, y se recomienda a los ciudadanos no esperar hasta el último día.

Para facilitar el proceso, en la ciudad de Santa Cruz se habilitaron 10 megacentros de empadronamiento en coliseos municipales de los distritos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, además de un onceavo centro en la sede del Sereci, destinado especialmente para cambios de domicilio mediante cita previa. En toda la provincia, se cuentan 55 puntos fijos y 53 brigadas móviles que recorrerán el departamento.

Los horarios de atención en los megacentros principales son de 7:00 a 23:00 horas, mientras que en otros puntos se atenderá de 8:00 a 16:00 horas, incluyendo fines de semana. Entre los megacentros destacados están el Coliseo Municipal Santa Rosita (Avenida Mataral 375), el Coliseo Municipal Alemana (Avenida Alemana 140) y el Coliseo Municipal Las Orquídeas (Plan 3000).

Freire recordó que todos los ciudadanos que ya cumplieron 18 años o cumplirán hasta el 22 de marzo, así como quienes se hayan cambiado de domicilio, deben registrarse para garantizar su derecho a voto.

