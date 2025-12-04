La química perfecta: Zoe Parada e Iribel deslumbran con una presentación que hizo temblar el set y cautivó al público

La tercera noche de competencia con invitados especiales arrancó con fuerza gracias a Iribel Méndez y la academia de baile Fusión Dance, quienes llegaron acompañados de la espectacular Zoe Parada. El equipo interpretó “Ram Pam Pam” de Becky G y Natti Natasha, una puesta en escena cargada de sensualidad que encendió al público y cautivó al jurado.

Para el juez Rodrigo Massa, la actuación fue impecable y destacó la seguridad con la que Zoe dominó el escenario.

“Tu lip sync fue sublime; la corporalidad y la expresión estuvieron cuidadosamente precisas. Cambiaron de escena con fluidez. Gran presentación, siéntanse orgullosos”, manifestó.

El juez Tito Larenti señaló algunos errores, pero reconoció el impacto general de la coreografía.

“Hubo algunos detalles fuera de tiempo, pero no estuvo mal. Para mí, Zoe estuviste arrolladora, eres una artista. Iribel, demostraste un muy buen trabajo; hay un gran avance del equipo”, sostuvo.

Por su parte, Gabriela Zegarra quedó encantada con la dupla y elogió la elección de la invitada.

“Hasta ahora, el mejor famoso que podían escoger. Se nota el talento en la sangre, la conexión era muy interesante. Se lucieron. Me gustó bastante; solo falta seguir puliendo”, señaló.

Finalmente, la juez Elka Meyer resaltó el manejo escénico y la química entre ambas artistas.

“Las dos se complementan muy bien. Más allá de la descoordinación en algunos momentos, hubo diferencias de energía, pero me pareció una buena propuesta. Sigan trabajando”, comentó.

Iribel y Zoe cerraron la presentación agradeciendo al jurado y reconociendo el esfuerzo del cuerpo de baile.

