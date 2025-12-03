“Santa Cruz concentra el 83% de los casos de sarampión del país”: Sedes alerta por repunte epidemiológico

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó un preocupante incremento de casos de sarampión en la región, que actualmente concentra el 83% de todos los contagios registrados en Bolivia. Según el jefe de Epidemiología del Sedes, Juan Carlos Hurtado, la enfermedad comenzó a circular nuevamente en mayo de 2025 y desde entonces no ha dejado de expandirse.

“En el departamento de Santa Cruz tenemos hasta la fecha 409 casos positivos, mientras que a nivel nacional son 495. Esto significa que Santa Cruz concentra el 83% de todos los casos del país”, explicó Hurtado durante una entrevista con El Mañanero.

El repunte no es un fenómeno aislado: la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que en lo que va del año se han registrado 11.580 casos de sarampión en las Américas, particularmente en Estados Unidos, Canadá y México. Este incremento estaría asociado a bajas coberturas de vacunación, un patrón que también se refleja en algunas regiones del país.

Hurtado señaló que, si bien Bolivia mantiene coberturas “aceptables” en términos generales, el brote en Santa Cruz se concentra en grupos culturales reacios a la vacunación, lo que dificulta las labores de contención.

“Los casos se presentan principalmente en el Norte Integrado, en zonas de Guarayos y en El Puente. Ahí hemos desplegado estrategias específicas para vacunar y frenar la propagación del virus”, indicó.

A pesar de los esfuerzos, la cobertura de vacunación en el departamento sigue siendo insuficiente.

“Tenemos una cobertura general entre el 60 y el 65%, cuando la cobertura aceptable para evitar brotes debería ser del 90%”, advirtió el jefe de Epidemiología.

