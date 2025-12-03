¿Será este viernes el último día de clases? Esto dicen los maestros

La gestión escolar 2025 está llegando a su fin y los maestros urbanos de Santa Cruz ya anuncian la conclusión de las actividades escolares para este viernes 5 de diciembre. Así lo confirmó el Ejecutivo de los Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, durante un recorrido informativo por distintas unidades educativas.

El profesor destacó que, tras finalizar las clases, el lunes 8 y martes 9 de diciembre se dedicarán a tareas administrativas, como la presentación de informes y los consejos de maestros, dejando las aulas libres para estas labores.

Sin embargo, el panorama que dejan las aulas preocupa a los docentes. “Lamentablemente hay una situación precaria en muchas unidades educativas. Los módulos requieren refacción y algunas escuelas ya son antiguas”, señaló el Ejecutivo de los Maestros Urbanos.

Por ello, exigieron a la alcaldía municipal que durante el periodo de descanso pedagógico se realicen los trabajos de infraestructura, mobiliario y mantenimiento necesarios para iniciar el 2026 con normalidad.

Otro de los problemas que enfrentan los maestros es la entrega de la caja chica, recurso presupuestado por la alcaldía municipal destinado a materiales de limpieza, insumos de salud y recursos educativos. Según denunciaron, aproximadamente el 50% de las unidades educativas aún no ha recibido estos recursos, situación que califican como urgente de resolver antes de fin de año.

En cuanto al calendario escolar 2026, todavía no se ha definido oficialmente. El Ejecutivo de los Maestros Urbanos informó que este lunes 8 de diciembre se llevará a cabo una reunión en el Ministerio de Educación con la nueva ministra para establecer la resolución ministerial 01-2026, que marcará las fechas del próximo año escolar.

