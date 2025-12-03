Chile aprueba proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en colegios

Santiago de Chile

El Congreso chileno aprobó el martes un proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en colegios, en un intento por mejorar la convivencia y el rendimiento escolar.

En su último trámite legislativo, la Cámara de Diputados dio luz verde por amplía mayoría a la iniciativa respaldada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que deberá promulgarla en breve.

La norma debe comenzar a regir en marzo de 2026 en todos los colegios públicos y privados, tanto en primaria como en educación secundaria, según el texto aprobado en una sesión pública este martes en el Congreso.

El uso de celulares en las salas de clases "es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye (en) una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes", comentó a la prensa el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, tras la aprobación del proyecto.

Según señaló el diputado Diego Schalper, uno de los autores del proyecto, en menores de edad el uso de celulares está asociado al desarrollo de adicciones y "afecta al proceso pedagógico en las aulas".

Antes de Chile en América Latina, Brasil había impuesto la misma prohibición a multas de 2024.

Según la diputada chilena de oposición Marcia Raphael, la decisión no está "en contra de la tecnología", sino que busca promover "la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional" de los escolares.

La futura ley sólo permitirá el uso de celulares si el estudiante tiene necesidades educativas especiales, en situaciones de emergencia o alguna condición médica que requiera del dispositivo para el monitoreo.

Los colegios deben implementar "reglamentos internos" para materializar la prohibición, que rige hasta los estudiantes de secundaria, de 18 años, dijo Cataldo, en declaraciones a TVN.

A junio de 2025 en Chile había 24,4 millones de abonados a teléfonos celulares sobre una población de casi 20 millones de habitantes, según un registro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

© Agencia France-Presse

Mira la programación en Red Uno Play