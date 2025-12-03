TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Impactante! Violento choque entre motociclistas quedó grabado

El violento choque entre dos motociclistas, fue captado por una cámara de seguridad.

Ligia Portillo

03/12/2025 9:18

VIDEO: ¡Impactante! Violento choque entre motociclistas quedó grabado. Foto: Captura de pantalla
Ecuador

Un impactante accidente de tránsito registrado en la parroquia La Unión, en Quinindé (Esmeraldas, Ecuador) ha encendido las alarmas a nivel nacional. Dos motociclistas chocaron violentamente en una vía principal, en un siniestro que quedó captado por una cámara de seguridad y que evidencia, una vez más, las graves consecuencias del exceso de velocidad.

En las imágenes se observa cómo uno de los motorizados circula a alta velocidad antes de embestir frontalmente a otro conductor que transitaba por la zona. El impacto fue tan fuerte que ambos salieron expulsados y quedaron tendidos sobre el asfalto.

Los dos ciudadanos resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, donde reciben atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente y no descartan que la imprudencia y la falta de control en la vía hayan sido factores determinantes.

Imágenes impactantes:

 

