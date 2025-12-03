Ot Pi, el “genio sobre ruedas” llega a Bolivia, deslumbra con su talento y su historia

El estudio de Que No Me Pierda recibió a una verdadera leyenda viviente del deporte extremo: Ot Pi, múltiple campeón mundial de Bike Trial, poseedor de récords Guinness y uno de los grandes impulsores de esta disciplina nacida en Cataluña, España. Su presencia en Bolivia no pasó desapercibida: llegó para demostrar por qué es considerado un maestro absoluto sobre dos ruedas.

Ot Pi, con una humildad que contrasta con su impresionante hoja de vida deportiva, explicó que el trial nació en los años 80 y se oficializó en 1981. Desde 1986 cuenta con campeonatos mundiales. La idea surgió cuando los niños imitaban a los pilotos de moto trial, pero sin acceso a motocicletas. Entonces, comenzaron a desafiar obstáculos con bicicletas, dando origen a todo un deporte.

Su padre fue uno de los precursores en transformar la modalidad motorizada en una disciplina puramente ciclística, y Ot Pi continuó ese legado hasta convertirlo en una referencia mundial.

A los 12 años ya era campeón europeo; a los 16, campeón del mundo. Hoy suma 12 títulos mundiales, 8 copas del mundo, 3 récords del mundo y 3 récords Guinness. Entre ellos, uno de los más impresionantes: subir las 44 plantas del Hotel Arts de Barcelona en solo 18 minutos, un desafío televisado por la BBC. Otro de sus récords fue un salto de longitud de 2,95 metros… casi 3 metros impulsándose apenas con la bicicleta.

Durante la entrevista, Pi explicó también las particularidades de su máquina, una bicicleta sin asiento —porque el ciclista siempre va de pie—, ultraligera, con un peso aproximado de 6 kilos, sin cambios y diseñada especialmente para superar obstáculos con precisión milimétrica.

El deportista adelantó que realizará actividades, exhibiciones y demostraciones en el país, donde mostrará su increíble técnica dominando espacios reducidos, saltos imposibles y maniobras que parecen desafiar la física.

Con una trayectoria construida desde los 6 años, Ot Pi llega a Bolivia no sólo como un campeón, sino como un embajador del Bike Trial, dispuesto a inspirar a nuevas generaciones y dejar una huella imborrable entre los fanáticos del deporte extremo.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play