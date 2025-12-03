Un ambiente de profunda conmoción rodea la Piscina Olímpica de la zona de La Chimba en Cochabamba, donde un joven de 23 años perdió la vida ahogado en la pileta de saltos, de cinco metros de profundidad. Luego del trágico hallazgo, usuarios del recinto retomaron actividades y dejaron una sola vela encendida en el borde del sector donde ocurrió el hecho, un gesto que resultó especialmente conmovedor.

La víctima asistía a su segunda clase de natación en un club que alquila los ambientes del complejo. Su horario era de 15:00 a 16:00, pero su cuerpo fue descubierto recién cerca de las 17:00, en el fondo de la piscina más profunda.

Al momento, hay falta de explicaciones sobre cómo llegó a esa zona —que no formaba parte de su entrenamiento—; mantienen en alerta a las autoridades y generan creciente indignación entre los usuarios.

Una vela en el borde de la Piscina Olímpica marca el lugar donde murió el joven. Foto: Fernando Aguilar

Una vela en el borde de la Piscina Olímpica marca el lugar donde murió el joven. Foto: Fernando Aguilar

Mientras se investigan posibles fallas en los protocolos de supervisión, la imagen de la vela solitaria sigue resonando entre los asistentes, un recordatorio silencioso de una muerte que pudo evitarse.

La Policía y la Fiscalía continúan indagando las circunstancias del hecho mientras la comunidad deportiva espera respuestas claras y medidas inmediatas para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Mira la programación en Red Uno Play