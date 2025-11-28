“Era el primer día del chofer manejando un trufi”, dijo el padre de la niña atropellada

Un impactante accidente registrado por una cámara de vigilancia dejó gravemente herida a Ninette, una niña de 9 años, quien fue embestida por un trufi que subió a la acera y la arrolló mientras estaba sentada en una jardinera junto a otro niño y su mascota, en la avenida Guillermo Urquidi y Rubén Darío.

Las imágenes son extremadamente sensibles, se observa cómo el vehículo invade la vereda, el otro niño logra escapar de milagro, el animal sale despedido y la pequeña queda directamente en la trayectoria del motorizado. El impacto fue tan violento que la menor perdió la pierna izquierda y sufrió múltiples fracturas. Actualmente permanece internada en una clínica privada, donde fue sometida a varias cirugías de emergencia.

El padre de Ninete, profundamente afectado, reveló un dato alarmante sobre el conductor: “Era el primer día del chofer manejando un trufi. ¿Cómo puede ser posible que permitan que una persona sin experiencia maneje vidas? Ni siquiera tenía la licencia adecuada”.

Según el padre, el conductor contaba solo con licencia categoría A, insuficiente para manejar un vehículo destinado al transporte público. Este hecho, dice, agrava la irresponsabilidad de la línea y del sistema que permite que choferes no calificados operen vehículos con pasajeros.

Entre lágrimas, el padre describió el momento en que le confirmaron la gravedad del caso: “Lamentablemente el trufi pasó por encima de ella. Mi pequeña perdió la piernita izquierda. Los cirujanos hicieron lo posible, pero no se pudo hacer nada”. Además, Ninete presenta una fractura de cadera que será operada este domingo y una severa lesión en la pierna derecha, que ya fue reconstruida.

El padre explicó que sus hijas suelen jugar tranquilas en la tienda cercana y que no imaginó que un vehículo pudiera subirse de esa forma a la acera: “El trufi chocó directo hacia donde estaban ellos y se metió a la pared. Milagrosamente el otro niño logró saltar”.

El padre denunció que la línea 212 de Sacaba no se comunicó con él en ningún momento: “Estoy aquí sufriendo por mi hija y la línea no viene a dar la cara”. La dueña del trufi sí acudió a la clínica y cubrió gastos urgentes como dos transfusiones de sangre, pero la familia enfrenta ahora costos que superan los 10.000 bolivianos sólo en el primer día de atención.

El padre habilitó un QR para recibir ayuda y explicó que el proceso de recuperación será largo: cirugías, rehabilitación, apoyo psicológico y, más adelante, la necesidad de una prótesis. También pidió apoyo legal: “No quiero que esto quede impune ni que lo arreglen por debajo. Mi hija merece justicia”.

Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad del conductor.

