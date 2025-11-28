Camacho denuncia “postura política” tras fallo que mantiene su detención domiciliaria

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este viernes que existe una postura política detrás del fallo de un tribunal que determinó mantener su detención domiciliaria por el caso “carro bombero”. La autoridad departamental afirmó que junto a su defensa apelarán la sentencia.

Dijo que en esta audiencia se levantó el arraigo en su contra, siempre y cuando sea por salud o trabajo; sin embargo, se mantiene su detención domiciliaria, pero puede salir siempre y cuando sea justificado por temas de salud o trabajo.

“Recuerden que yo no creía en la independencia de este tribunal; es un tribunal que siempre estuvo a la orden del masismo y de sus aliados. Han vulnerado mis derechos y hemos apelado; eso es lo que buscábamos porque sabíamos cuál iba a ser la respuesta de este tribunal; siempre estuvo enmarcado en la ilegalidad”, cuestionó Camacho a la salida de su audiencia.

La autoridad departamental señaló que la determinación “no tiene sentido”, tomando en cuenta que, según dijo, todos los tribunales levantaron previamente las medidas cautelares en su contra y que este era el único proceso pendiente.

“Vamos a presentar las denuncias correspondientes, hemos apelado y tenemos la esperanza de que esa sala que reciba la apelación por sorteo digital haga lo que es correcto y recuperemos esa independencia. Este tribunal se la está jugando; algún respaldo político debe tener para seguir actuando en el marco de la ilegalidad”, afirmó Camacho.

