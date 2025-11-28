TEMAS DE HOY:
Política

Cívicos instan al nuevo comandante de la Policía a aprehender a Evo Morales

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz dijo que la primera orden que debe instruir el nuevo comandante de la Policía es ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/11/2025 12:34

El día en que el Gobierno cambió al Alto Mando Policial, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió a la Policía hacer efectiva la orden de aprehensión que pesa sobre el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales.

El cívico cruceño dijo que la primera orden que debe instruir el nuevo comandante de la Policía es ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales y lo lleven ante las autoridades pertinentes

“La primera tarea que tiene el nuevo comandante de la Policía es ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales. Por lo que dijo la Fiscalía, la orden fue emitida por ellos y la Policía no estaba haciendo su trabajo, entonces creo que la Policía debe realizar su trabajo y ejecutar esa orden de aprehensión”, señaló Cochamanidis.

Noticia en desarrollo... 

