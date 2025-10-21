Fiscal General aclara que la acusación formal contra Evo continúa pese al cambio en la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró este martes que el proceso penal iniciado contra el expresidente Evo Morales en el departamento de Tarija continuará su curso legal con total normalidad, pese a los recientes cambios en la estructura del Ministerio Público.

Mariaca explicó que la acusación formal ya fue presentada ante un tribunal de justicia, por lo que el caso seguirá conforme al procedimiento establecido.

“Esta acusación formal va a continuar como cualquier otro proceso penal en el cual se tiene acusado al señor Evo Morales y a una persona de sexo femenino”, afirmó la autoridad.

El fiscal general precisó que el expediente forma parte de una carga procesal que supera los 16.400 casos activos en Tarija, y destacó que la decisión de la comisión de fiscales que presentó la acusación fue adoptada de manera independiente y objetiva.

“Ellos son independientes dentro del marco de la objetividad y pueden resolver lo que consideren necesario. No tiene nada que ver con la acusación formal que se ha presentado en contra (de Evo Morales) en un tribunal de justicia”, subrayó.

Respecto al alejamiento de la fiscal Sandra Gutiérrez, Mariaca aclaró que se trató de una decisión administrativa, sin relación alguna con el proceso que involucra al exmandatario.

“Ha sido un gesto administrativo y aislado, no vinculado a la investigación. Siempre he mantenido respeto hacia ella y hacia las mujeres con las que he coordinado institucionalmente”, sostuvo.

Finalmente, el fiscal general confirmó que la unidad de litigación del Ministerio Público en Tarija asumirá la conducción del proceso, bajo la dirección del nuevo fiscal departamental, Ernesto Mogro, recientemente posesionado en el cargo.

Mira la programación en Red Uno Play