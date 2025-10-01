TEMAS DE HOY:
Ministro de Gobierno descarta presencia del “Cártel de los Soles” en Bolivia

La autoridad rechazó las versiones que vinculan al grupo criminal con Bolivia y calificó estos señalamientos como parte de una estrategia con motivaciones políticas.

Hans Franco

01/10/2025 12:11

Foto: Ministro descarta presencia del “Cártel de los Soles” en Bolivia
La Paz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, negó este miércoles la presencia del denominado “Cártel de los Soles” en territorio boliviano y aseguró que no existe evidencia alguna que confirme actividad de emisarios de esta organización en el país.

“No existe la presencia de cárteles en nuestro país. El Cártel de los Soles, sabemos, tiene también matices políticos en función a estas declaraciones y a responsabilizar a autoridades nacionales de otros países. Nosotros no tenemos ninguna información al respecto y descartamos la presencia de emisarios del Cártel de los Soles en Bolivia”, manifestó Ríos en conferencia de prensa.

La autoridad rechazó las versiones que vinculan al grupo criminal con Bolivia y calificó estos señalamientos como parte de una estrategia con motivaciones políticas.

El denominado “Cártel de los Soles” es identificado por el gobierno de Estados Unidos como una organización criminal transnacional que operaría desde sectores del aparato militar venezolano y que tendría presuntos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.

En julio pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó oficialmente a esta organización en su lista de grupos terroristas, medida que habilita al gobierno estadounidense a utilizar “todos los recursos a su disposición” para neutralizar sus operaciones.

