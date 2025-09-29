Gobierno activa 104 procesos por quemas e incendios forestales en 2025

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que durante la presente gestión se instauraron 84 procesos administrativos y 22 penales relacionados con quemas e incendios forestales, sumando un total de 104 procesos en 2025.

De acuerdo con la autoridad, cuatro de estos casos ya concluyeron con sentencia judicial, aunque todas fueron apeladas por las partes involucradas. Tres corresponden a incendios registrados en el municipio de Asunción de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, y uno está vinculado al Parque Nacional Tunari, en Cochabamba.

“Este año se han instaurado 84 procesos administrativos y 22 procesos penales. Se han dictado cuatro sentencias. Ya existen sentencias”, señaló Novillo en BTV.

El ministro subrayó que estas acciones buscan sentar un precedente y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente para frenar las quemas irresponsables. “Es una forma de hacer cumplir la legalidad, con la finalidad de que las personas irresponsables, inescrupulosas, que prenden fuego y luego lo dejan descontrolarse, entiendan que hay consecuencias”, manifestó.

Asimismo, la autoridad destacó la labor conjunta del Gobierno y las Fuerzas Armadas en la lucha contra el fuego y señaló que, pese a los resultados positivos alcanzados, octubre podría convertirse en un mes crítico debido a las condiciones climáticas.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo, pero sabemos que se nos viene todavía un mes complicado, que es octubre”, advirtió.

