TEMAS DE HOY:
accidente vehicular incendio en Santa Cruz juez Villa Tunari

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

En Sucre, Paz recibe la medalla del Bicentenario y es reconocido como Capitán General de la FFAA

El primer mandatario está en el acto en el frontis de la Casa de la Libertad.

Red Uno de Bolivia

10/11/2025 11:37

FOTO: ABI

Escuchar esta nota

Texto y foto: Agencia Boliviana de Información (ABI)

El presidente Rodrigo Paz arribará este lunes a la capital Sucre para participar en una serie de actos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas (FFAA), con motivo del Bicentenario de la Independencia de Bolivia.

De acuerdo con reportes de Bolivia Tv, el primer mandatario recibirá la Medalla del Bicentenario de manos de las FFAA en un evento que se desarrollará en el frontis de la Casa de la Libertad.

Posteriormente, Paz entregará la misma medalla al Museo de la Casa de la Libertad, como parte de una tradición que data de hace más de un siglo.

El Presidente será reconocido también como Capitán General de la institución castrense en un acto especial que tendrá lugar en la plaza 25 de Mayo.

Para este evento, la Policía y las FFAA realizaron ensayos el domingo en el centro histórico de la capital, donde se dispuso el cierre total de la circulación vehicular desde las 00h00 de este lunes, como medida de seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD