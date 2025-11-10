En Sucre, Paz recibe la medalla del Bicentenario y es reconocido como Capitán General de la FFAA

Texto y foto: Agencia Boliviana de Información (ABI)

El presidente Rodrigo Paz arribará este lunes a la capital Sucre para participar en una serie de actos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas (FFAA), con motivo del Bicentenario de la Independencia de Bolivia.

De acuerdo con reportes de Bolivia Tv, el primer mandatario recibirá la Medalla del Bicentenario de manos de las FFAA en un evento que se desarrollará en el frontis de la Casa de la Libertad.

Posteriormente, Paz entregará la misma medalla al Museo de la Casa de la Libertad, como parte de una tradición que data de hace más de un siglo.

El Presidente será reconocido también como Capitán General de la institución castrense en un acto especial que tendrá lugar en la plaza 25 de Mayo.

Para este evento, la Policía y las FFAA realizaron ensayos el domingo en el centro histórico de la capital, donde se dispuso el cierre total de la circulación vehicular desde las 00h00 de este lunes, como medida de seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play