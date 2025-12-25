¿Viaja este feriado? Estas son las rutas con horarios limitados y desvíos, según la ABC

Si tiene planeado aprovechar el feriado navideño para trasladarse por el país, es vital que conozca el estado actual de la Red Vial Fundamental.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha emitido un reporte técnico que detalla las condiciones de los 83 tramos bajo su gestión, advirtiendo que, aunque la mayoría de las rutas están habilitadas, existen restricciones específicas que podrían alterar sus tiempos de llegada.

Antes de encender el motor, la institución recuerda la importancia de no exceder los límites de velocidad y respetar rigurosamente la señalización vigente para evitar incidentes.

Para quienes se dirigen a Cochabamba, el tramo Llavini - Bombeo presenta una restricción vehicular especial debido a labores de rehabilitación en el sector Sillarcito; en este punto, la circulación solo es posible en horario nocturno, desde las 17:30 p.m. hasta las 07:00 a.m.

Una situación similar de vigilancia se registra en el departamento del Beni, donde el sector entre Santo Domingo y Monte Grande se mantiene bajo evaluación técnica constante, lo que limita el flujo normal de vehículos motorizados por la zona.

Las labores de mantenimiento continúan en distintos puntos del país.

En el oriente y sur boliviano, la transitabilidad está garantizada, pero sujeta a desvíos por trabajos de mantenimiento y limpieza. En Santa Cruz, el tramo San Germán - Puente Ichilo requiere el uso del par vial nuevo por afectaciones en alcantarillas, mientras que en Bermejo - La Angostura se opera en un solo carril debido a trabajos de maquinaria pesada.

En Tarija se han habilitado rutas alternas en el tramo Palos Blancos - Villa Montes y se recomienda circular con extrema precaución en el tramo Entre Ríos - Tacuarandi por trabajos de limpieza de plataforma.

En el departamento de La Paz, la ruta hacia Huarina desde Patamanta cuenta con dos carriles habilitados mediante desvíos señalizados.

La ABC insta a todos los usuarios a mantenerse informados en tiempo real a través del portal oficial de Transitabilidad (www.transitabilidad.abc.gob.bo).

Tomar estas previsiones no solo asegura un viaje más fluido durante este descanso de Navidad, sino que contribuye a la seguridad vial de todos los ciudadanos que circulan por las carreteras bolivianas.

