¿Cómo estará el clima en Santa Cruz para el feriado largo? Te contamos

La ciudad de Santa Cruz vive la Navidad bajo la influencia de lluvias intensas que se han registrado desde la tarde de este miércoles. Según informó el meteorólogo Luis Alpire, en la capital cruceña se contabilizaron 42 milímetros de lluvia, afectando también al norte integrado del departamento.

El pronóstico para los próximos días indica que la lluvia continuará de manera moderada, con chubascos durante jueves y viernes, mientras los cielos permanecerán mayormente nublados.

Sin embargo, las buenas noticias llegan para quienes planean actividades al aire libre durante el fin de semana: sábado y domingo se espera sol y temperaturas en ascenso.

En la ciudad de Santa Cruz, las mínimas oscilarán entre 21 °C y las máximas alcanzarán los 30°C, mientras que en las provincias las temperaturas irán de 10 °C a 25 °C, y en zonas como la Chiquitanía se registrarán entre 23 °C y 34 °C.

Alpire recomendó tomar precauciones durante las jornadas lluviosas y, en caso de planear cenas navideñas, programarlas en espacios cerrados para evitar contratiempos.

“El fin de semana no se prevén precipitaciones en todo el departamento, lo que permite aprovechar el feriado largo para viajar, hacer turismo y disfrutar de actividades al aire libre”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play