Doble feriado en Bolivia: conozca qué establece la norma que amplía el descanso

El panorama para el fin de año en Bolivia ha cambiado. El reciente Decreto Supremo emitido por el Ejecutivo no solo añade una fecha al calendario de feriados en el 2025, sino que consolida un periodo de descanso ininterrumpido que iniciará el jueves 25 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 28.

Los puntos clave de la normativa:

Alcance Nacional: El feriado del viernes 26 de diciembre tiene carácter obligatorio en los nueve departamentos del país.

Suspensión de actividades: La medida rige tanto para el sector público como para el sector privado. En el caso de las empresas privadas, estas deberán adecuarse a la norma considerando que es un feriado con suspensión de actividades laborales.

El objetivo estratégico: A diferencia de otros feriados religiosos, este ha sido diseñado específicamente bajo el pilar de la reactivación económica. El decreto subraya que el turismo interno es una "actividad estratégica" que requiere periodos prolongados para que la población se movilice hacia destinos nacionales.

¿Cómo queda el calendario?

Con la entrada en vigencia de este decreto, el cronograma de descanso queda configurado de la siguiente manera:

Jueves 25 de diciembre: Feriado inamovible por Navidad.

Viernes 26 de diciembre: Feriado nacional (nuevo).

Sábado 27 y domingo 28: Fin de semana de descanso regular.

Esta disposición permitirá a miles de trabajadores retornar a sus regiones de origen con mayor margen de tiempo o, en su defecto, visitar los principales atractivos turísticos del país, según el Gobierno generará una importante inyección económica en sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

