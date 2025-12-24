Viceministro de Turismo plantea aplicar feriado largo en Año Nuevo y proyecta feriados puente hasta 2030

El viceministro de Turismo, Andrés Aramayo, consideró que el “feriado largo” aprobado para la festividad de Navidad debería replicarse en Año Nuevo con el fin de impulsar el turismo interno y dinamizar la economía del sector.

La autoridad aclaró que la decisión no depende únicamente de su despacho; sin embargo, manifestó su respaldo a la propuesta. “Es una pregunta sobre la cual no puedo tomar toda la decisión, mi postura es que sí debería ocurrir, vamos a hacer las gestiones definitivamente”, afirmó.

Aramayo explicó que la aplicación de feriados largos permitirá evaluar su impacto en la actividad turística y contar con datos concretos para futuras decisiones. “Creo que esto nos va a ayudar como ejercicio para cuantificar, para revisar la información, para ver cómo va y ojalá no ocurra solamente en estos dos días”, señaló en entrevista con BTV.

En ese contexto, el viceministro anunció que se trabaja en el diseño de una propuesta de calendario de “feriados puente” con proyección hasta el año 2030, con el objetivo de fortalecer la planificación y mejorar la calidad de los servicios turísticos.

“Estamos armando con evidencia, con datos para ver cómo se puede dinamizar esto, un calendario no al 2026, sino al 2030, porque mientras mejor planificamos, por el otro lado los prestadores de servicios mejoran la oferta”, sostuvo.

La iniciativa busca otorgar previsibilidad al sector turístico y generar mejores condiciones para los operadores, contribuyendo así al desarrollo sostenible del turismo en el país.

