¿Necesitas diésel? Este es el formulario que exige la ANH para acceder al abastecimiento

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) puso en marcha el nuevo sistema de abastecimiento para usuarios directos en el marco del Decreto 5503. A través de la Resolución Administrativa 0025/2025, se habilita a productores y empresas a gestionar su carga de diésel de manera digital, buscando agilizar el suministro para el sector productivo.

La directora de Regulación, Norka Corrales, explicó que el proceso es sencillo, pero requiere de absoluta veracidad. El sistema asignará hasta tres estaciones de servicio cercanas al lugar de la actividad productiva para que el usuario realice la carga de forma organizada.

Paso a paso para el registro:

Ingreso web: Entrar a www.anh.gob.bo y buscar el enlace para consumidores de diésel.

Declaración Jurada: Completar datos del carnet, actividad productiva, volumen mensual requerido y ubicación.

Confirmación Física: Una vez registrado en línea, el usuario tiene 5 días hábiles para llevar la versión impresa y firmada a la oficina de la ANH más cercana. Si no lo hace, el sistema eliminará su registro automáticamente.

Advertencia sobre datos falsos

Desde la ANH fueron enfáticos: la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada fidedigna. Cualquier falsedad en el volumen o la ubicación de la actividad puede derivar en sanciones administrativas y procesos penales.

Para resolver dudas, la institución habilitó la línea gratuita 800 10 6006 y el WhatsApp 720 72300.

