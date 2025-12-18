Conozca las medidas que asumió el gobierno a favor de la población, según Espinoza

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que el decreto de emergencia económica busca sanar la economía boliviana que fue devastada en los últimos 20 años
18/12/2025 10:34
Escuchar esta nota
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, justificó que el decreto supremo de emergencia económica aprobada por el Gobierno tiene por finalidad sanar la economía boliviana que ha resultado devastada por la administración de los últimos 20 años.
“20 años de una gestión económica, que lo único que ha hecho es beneficiar a pequeños grupos. Primero Evo Morales con su grupo, luego Luis Arce con la transformación de la subvención con un negocio familiar, la subvención se convirtió en un punto de corrupción”, explicó Espinoza.
Explicó que el Gobierno es consciente que este decreto, que busca estabilizar la economía nacional, trae consigo algunas reacciones que pueden generan malestar en la población.
“El decreto no solo se centra en la estabilización del precio de los combustibles, sino que tiene una serie de medidas que fortalece y facilita el desarrollo del aparato productivo y la vida del boliviano en general”, explicó.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30