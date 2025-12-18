Conozca las medidas que asumió el gobierno a favor de la población, según Espinoza

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, justificó que el decreto supremo de emergencia económica aprobada por el Gobierno tiene por finalidad sanar la economía boliviana que ha resultado devastada por la administración de los últimos 20 años.

“20 años de una gestión económica, que lo único que ha hecho es beneficiar a pequeños grupos. Primero Evo Morales con su grupo, luego Luis Arce con la transformación de la subvención con un negocio familiar, la subvención se convirtió en un punto de corrupción”, explicó Espinoza.

Explicó que el Gobierno es consciente que este decreto, que busca estabilizar la economía nacional, trae consigo algunas reacciones que pueden generan malestar en la población.

“El decreto no solo se centra en la estabilización del precio de los combustibles, sino que tiene una serie de medidas que fortalece y facilita el desarrollo del aparato productivo y la vida del boliviano en general”, explicó.

El Gobierno abre la posibilidad de que los capitales que salieron del país retornen al país y vuelvan a invertir

El Gobierno permite un régimen de inversión, para ello volverán a hacer atractivo al país para las inversiones y generación de empleos.

Con relación al sistema impositivo, profesionales independientes podrán presentar cualquier factura para descargar el IVA.

Mejora programas sociales para proteger a los más vulnerables, la renta dignidad sube a Bs 500, el bono Juancito Pinto para la gestión 2026 pasa de 200 a Bs 300; y también establece una transferencia a las familias que tiene a personas con algún grado de discapacidad, con 3 transferencia de Bs 150 mensuales durante el 2026.

Se habilita el silencio administrativo positivo, que permite que un trámite y en 30 días se acoge al silencio administrativo que tiene la habilitación, el permiso que están solicitando.

Se congela la masa salarial del Gobierno.

Se incrementa a Bs 3.300 el salario mínimo salarial, esto permite que los trabajadores independientes negociarán sus salarios. También se permite la libre negociación de salarios para el resto de la masa salarial entre trabajadores y empresarios.

Plantea que las nuevas contrataciones realizadas a partir de este 18 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2026, todo lo que implique en el costo salarial adicional (aportes patronal, seguros de caja) sea computable para la reducción del IVA.

