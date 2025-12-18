¿Cuándo entran en vigencia los nuevos precios de los combustibles? Esto dijo el Ministro de Economía

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que los nuevos precios de los combustibles en Bolivia entraron en vigencia la noche de este miércoles tras ser publicado el decreto en la Gaceta Oficial del Estado.

“En el momento que se publique el decreto en la Gaceta Oficial empiezan a regir los nuevos precios”, señaló en el programa Que No Me Pierda.

Precios unificados

Diésel: Bs 9,80 por litro

Gasolina: Bs 6,96 por litro

Espinoza explicó que los precios serán uniformes para todos los consumidores, sin diferenciación por sector. Según dijo, el sistema anterior incentivaba corrupción y desvío de recursos.

“La diferenciación de precios lo único que hacía era beneficiar a la corrupción”, sostuvo.

Largas filas en surtidores

Tras el anuncio hecho por el presidente Rodrigo Paz la noche del miércoles, se reportaron largas filas en estaciones de servicio en distintas regiones del país, mientras la población buscaba abastecerse antes de la entrada en vigencia del ajuste.

“En los próximos minutos se publicará en la Gaceta y el nuevo precio se efectivizará para todo el país”, añadió Espinoza.

Diésel ya no será sustancia controlada

Como parte de los cambios, el ministro también confirmó que el diésel será removido de la lista de sustancias controladas, medida que busca agilizar las importaciones y reducir riesgos de corrupción en el sector productivo.

