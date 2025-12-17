Presidente Paz anuncia fin de subsidios y alza del salario mínimo de Bs 3.300

La noche de este miércoles, el presidente Rodrigo Paz anunció una serie de medidas económicas en un mensaje transmitido por cadena nacional. En su discurso, señaló que recibió un Estado “saqueado” y declaró que el país enfrenta una situación de emergencia económica, política, energética y social.

“No prometemos milagros, prometemos la verdad. Bolivia va a subir, aunque a algunos les duela”, expresó.

Nuevos precios para hidrocarburos

El mandatario adelantó que se publicará un decreto supremo con nuevos precios para los hidrocarburos, sin detallar aún los montos.

“Se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos. Vamos a facilitar las importaciones del diésel, retirándolo de la lista de sustancias controladas para asegurar abastecimiento continuo”, indicó.

Salario mínimo sube a Bs 3.300

Paz anunció que el salario mínimo nacional subirá a Bs 3.300 desde el 2 de enero de 2026, lo que representa un incremento del 20%.

“A finales de 2026, con los datos reales de inflación, volveremos a sentarnos con trabajadores y empresarios”, afirmó, en alusión a una futura revisión del ajuste.

Medidas sociales: Renta Dignidad

El mandatario también comunicó que la Renta Dignidad se incrementará a Bs 500 mensuales y que se creará el programa extraordinario de protección y equidad, que entregará Bs 200 cada cuatro meses (hasta Bs 600 anuales) a madres, padres y tutores sin aportes contributivos.

Bono Juancito Pinto 2026 garantizado

Paz garantizó la continuidad del Bono Juancito Pinto en 2026, con un monto de Bs 300 por estudiante.

