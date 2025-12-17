Estas son las 10 frases más destacadas del mensaje del presidente Rodrigo Paz

Te puede interesar:
En su mensaje al país, Rodrigo Paz advirtió sobre la crisis heredada y detalló medidas para estabilizar la economía y retomar el desarrollo.
17/12/2025 22:20
El presidente Rodrigo Paz se dirigió a toda la población y advirtió sobre el estado de gravedad en que encontró al país al asumir su mandato.
Paz aseguró que, pese a esta situación, lo urgente es tomar acciones en beneficio de la Patria.
Las frases más destacadas de Rodrigo Paz:
