Estas son las 10 frases más destacadas del mensaje del presidente Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz se dirigió a toda la población y advirtió sobre el estado de gravedad en que encontró al país al asumir su mandato.

Paz aseguró que, pese a esta situación, lo urgente es tomar acciones en beneficio de la Patria.

Las frases más destacadas de Rodrigo Paz:

“Hemos tomado una decisión central de proteger el bolsillo del pueblo”. “Se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos”. “Vamos a facilitar las importaciones del diésel, retirando este producto de la lista de sustancias controladas”. “El salario mínimo nacional será de 3.300 bolivianos, un incremento del 20%”. “Este incremento se aplicará desde el 2 de enero y regirá durante todo el 2026”. “A finales de 2026, con los datos reales de inflación anualizada, volveremos a sentarnos con trabajadores y empresarios”. “La Renta Dignidad se incrementará a 500 bolivianos”. “Crearemos el programa extraordinario de protección y equidad”. “Este programa entregará 200 bolivianos cada cuatro meses, hasta 600 bolivianos el año 2026”. “Garantizamos el Bono Juancito Pinto 2026 con 300 bolivianos por cada estudiante”.

