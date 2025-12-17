TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas

21ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Estas son las 10 frases más destacadas del mensaje del presidente Rodrigo Paz

En su mensaje al país, Rodrigo Paz advirtió sobre la crisis heredada y detalló medidas para estabilizar la economía y retomar el desarrollo.

Jhovana Cahuasa

17/12/2025 22:20

Foto: Red Uno
Nacional

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz se dirigió a toda la población y advirtió sobre el estado de gravedad en que encontró al país al asumir su mandato.

Paz aseguró que, pese a esta situación, lo urgente es tomar acciones en beneficio de la Patria.

Las frases más destacadas de Rodrigo Paz:

  1. “Hemos tomado una decisión central de proteger el bolsillo del pueblo”.
  2. “Se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos”.
  3. “Vamos a facilitar las importaciones del diésel, retirando este producto de la lista de sustancias controladas”.
  4. “El salario mínimo nacional será de 3.300 bolivianos, un incremento del 20%”.
  5. “Este incremento se aplicará desde el 2 de enero y regirá durante todo el 2026”.
  6. “A finales de 2026, con los datos reales de inflación anualizada, volveremos a sentarnos con trabajadores y empresarios”.
  7. “La Renta Dignidad se incrementará a 500 bolivianos”.
  8. “Crearemos el programa extraordinario de protección y equidad”.
  9. “Este programa entregará 200 bolivianos cada cuatro meses, hasta 600 bolivianos el año 2026”.
  10. “Garantizamos el Bono Juancito Pinto 2026 con 300 bolivianos por cada estudiante”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD