Así rescataron en Porongo los restos de una mujer arrasada por la riada

Un cuerpo sin vida de sexo femenino fue rescatado del río Piraí, en el municipio de Porongo, y se presume que corresponde a una de las víctimas de la riada registrada días atrás en el municipio de El Torno. El operativo estuvo a cargo de los bomberos voluntarios, quienes trabajaron durante aproximadamente cinco horas en condiciones adversas para lograr la recuperación.

El hallazgo se produjo luego de que dragueros y personas que trabajan en la zona alertaran, cerca de las 19:00, sobre la posible presencia de un cuerpo entre la palizada acumulada por la fuerte corriente. De inmediato, los equipos de rescate activaron el rastrillaje en el sector, extendiendo la búsqueda hasta pasada la medianoche sin resultados.

“Ya después de la madrugada, tipo 2:00 y 3:00, comenzamos a hacer la búsqueda por este sector y pudimos ubicar el lugar donde se encontraba el cuerpo”, explicó Alberto Morales, comandante de los Bomberos Voluntarios FV Feros. El rescate se concretó en un punto del río Piraí ubicado entre Porongo y La Guardia, donde el turbión había dejado una gran acumulación de troncos y sedimentos.

Morales confirmó que se trata de una mujer y que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición. “Ya se lo ha embolsado y se lo está retirando”, señaló, indicando además que la Policía participó del procedimiento para realizar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con los primeros indicios, se presume que la víctima fue arrastrada por la corriente desde el municipio de El Torno, una de las zonas más afectadas por la riada. El cuerpo será trasladado a ese municipio con el objetivo de facilitar su identificación por parte de familiares.

