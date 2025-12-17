“Te amamos desde el primer momento”: Dayana Molina reveló detalles de su embarazo

La presentadora Dayana Molina regresó al set del Mañanero para anunciar una de las noticias más importantes de su vida: está embarazada de su primer hijo. La emoción se hizo presente desde su llegada, entre recuerdos y afecto por el lugar que la vio crecer profesionalmente.

“Qué hermoso volver, qué hermoso vernos. Aquí fue donde empezó toda la magia, donde conocí a todos ustedes y donde me conocí a mí misma”, expresó Dayana, emocionada, mientras recordaba su paso por el programa y su cercanía con el equipo.

Con 13 semanas de embarazo, Dayana contó cómo se enteró de la noticia junto a su esposo, Gustavo: “En septiembre, por la Expocruz, se concibió el bebé...Yo le digo a Gustavo, ‘como que tengo días de retraso, voy a hacerme una prueba’, y al segundo, las dos líneas marcadas. Fue un momento de sorpresa total”.

Sobre sus primeras sensaciones, Molina confesó: “Un poco de miedo, incertidumbre, porque no estaba esperando ese resultado positivo. Empecé a temblar, fue un momento tan inesperado que ni siquiera pensé en grabarlo”.

También compartió los síntomas que ha experimentado durante el embarazo: “Gracias a Dios, vómitos no. Tuve náuseas, pero nunca vomité. Sí he sentido fatiga, sobre todo cuando demanda mucha energía con los chicos. Y los antojos, ácidos, como manga o limón con sal, a veces tamarindo”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Dayana le habló directamente a su bebé: “Te amamos mucho desde el primer momento que supimos de tu existencia. Sos un bebé muy esperado. Nos vemos en junio dentro de poquito. Gracias por reanimar mi vida y por construirme nuevamente como persona. Ahora estamos haciendo una nueva Dayana, un nuevo Gustavo, para ser la mejor versión para vos, mi amor”.

