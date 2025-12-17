TEMAS DE HOY:
Nem da Gerusa Fugan reos de Chonchocoro Triple crimen en Abapó

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Te amamos desde el primer momento”: Dayana Molina reveló detalles de su embarazo

La presentadora regresó al Mañanero para anunciar que espera su primer hijo y compartió detalles de sus primeras semanas de embarazo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/12/2025 10:06

Escuchar esta nota

La presentadora Dayana Molina regresó al set del Mañanero para anunciar una de las noticias más importantes de su vida: está embarazada de su primer hijo. La emoción se hizo presente desde su llegada, entre recuerdos y afecto por el lugar que la vio crecer profesionalmente.

“Qué hermoso volver, qué hermoso vernos. Aquí fue donde empezó toda la magia, donde conocí a todos ustedes y donde me conocí a mí misma”, expresó Dayana, emocionada, mientras recordaba su paso por el programa y su cercanía con el equipo.

Con 13 semanas de embarazo, Dayana contó cómo se enteró de la noticia junto a su esposo, Gustavo: “En septiembre, por la Expocruz, se concibió el bebé...Yo le digo a Gustavo, ‘como que tengo días de retraso, voy a hacerme una prueba’, y al segundo, las dos líneas marcadas. Fue un momento de sorpresa total”.

Sobre sus primeras sensaciones, Molina confesó: “Un poco de miedo, incertidumbre, porque no estaba esperando ese resultado positivo. Empecé a temblar, fue un momento tan inesperado que ni siquiera pensé en grabarlo”.

También compartió los síntomas que ha experimentado durante el embarazo: “Gracias a Dios, vómitos no. Tuve náuseas, pero nunca vomité. Sí he sentido fatiga, sobre todo cuando demanda mucha energía con los chicos. Y los antojos, ácidos, como manga o limón con sal, a veces tamarindo”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Dayana le habló directamente a su bebé: “Te amamos mucho desde el primer momento que supimos de tu existencia. Sos un bebé muy esperado. Nos vemos en junio dentro de poquito. Gracias por reanimar mi vida y por construirme nuevamente como persona. Ahora estamos haciendo una nueva Dayana, un nuevo Gustavo, para ser la mejor versión para vos, mi amor”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD