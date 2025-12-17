Un impactante accidente ocurrido en un mercado dejó a todos consternados. Una niña de casi 3 años logró sobrevivir luego de que un conductor pasara su vehículo sobre su cuerpo, sin notar que la menor se encontraba sentada frente al auto.

De acuerdo con los primeros reportes, la pequeña jugaba junto a otro niño cerca de un vehículo estacionado en el Mercado Popular del Norte, en Chiapas, México. En un momento, el otro menor se alejó del lugar, mientras la niña permaneció sentada justo delante del automóvil.

El conductor, sin percatarse de su presencia, arrancó el vehículo. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa que el chofer incluso intenta acelerar, aparentemente notando que algo no estaba bien.

Minutos después, el otro niño regresó y alertó al conductor de lo ocurrido. Varios adultos acudieron rápidamente para auxiliar a la menor, quien fue rescatada con heridas menores en uno de sus brazos, según se informó preliminarmente.

El video del hecho se volvió viral, generando indignación, preocupación y un fuerte llamado de atención sobre la importancia de extremar cuidados en zonas donde hay niños y vehículos estacionados.

Vea el video:

