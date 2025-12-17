¡Impresionante! Así construyeron al muñeco de nieve más grande del mundo

La ciudad de Harbin volvió a dejar al mundo con la boca abierta tras construir un enorme muñeco de nieve que ya es considerado el más grande del planeta.

La colosal figura alcanza los 19 metros de altura y fue elaborada con cerca de 3.000 metros cúbicos de nieve, convirtiéndose en una de las atracciones más impresionantes de la actual temporada invernal en el noreste de China.

El gigante fue instalado en el Parque Musical Qunli y no solo llamó la atención por su tamaño, sino porque superó en un metro el récord que la propia ciudad había establecido el año pasado, consolidando a Harbin como referente mundial en esculturas de nieve.

Esta monumental creación forma parte de los preparativos para el famoso parque de hielo y nieve de Harbin, uno de los festivales invernales más visitados del mundo y que cada año atrae a miles de turistas.

Sin duda, una obra que demuestra que cuando se trata de nieve, Harbin siempre va por más.

