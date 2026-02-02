Volver a clases en medio de la emergencia: estudiantes de El Torno estudian en albergues

Luego de días marcados por el luto, la emergencia y el dolor, el municipio de El Torno inició este lunes 2 de febrero el retorno a las labores educativas, en un contexto aún golpeado por la riada, las lluvias intensas y las inundaciones que afectaron gravemente a los distritos 6 y 7.

Las lluvias provocaron pérdidas humanas, materiales y productivas sin precedentes en la región, obligando a varias familias a dejar sus hogares y a que algunas unidades educativas no puedan ser utilizadas por los daños estructurales.

Ante esta situación, algunos colegios retomaron clases en albergues temporales. Es el caso de la unidad educativa Fortaleza, donde los estudiantes regresaron a clases en espacios improvisados, mientras reciben apoyo y ayuda de autoridades locales.

“Ellos son nuestros niños, lo han perdido todo. Son más de 300 estudiantes que se quedaron sin nada. Los padres no tienen cabeza ahora para pensar en útiles escolares, y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena”, señalaron autoridades durante la entrega de material escolar.

Padres de familia y autoridades educativas reconocen que aún queda mucho por hacer en la zona. En varios colegios continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento, lo que impide el retorno pleno a las aulas habituales.

Pese a las dificultades, los padres destacaron la alegría de sus hijos por volver a clases y agradecieron la ayuda recibida. “Están contentos de reencontrarse con sus compañeros”, comentaron, con la esperanza de que poco a poco puedan retomar la normalidad en su vida cotidiana.

La comunidad educativa de El Torno enfrenta el inicio del año escolar con resiliencia, demostrando que, incluso en medio de la tragedia, la educación sigue siendo un pilar de esperanza.

Mira la programación en Red Uno Play