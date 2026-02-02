Óscar Villegas aclara la ausencia de Moisés Paniagua en la selección

El director técnico de la selección, Óscar Villegas, explicó las razones por las que Moisés no estuvo presente en recientes convocatorias, descartando cualquier problema interno y señalando que se trató de una situación médica y administrativa.

“Yo no he sabido del crucero, de verdad. Había un problema físico con Moisés”, afirmó Villegas, al señalar que el club del futbolista hizo llegar una recomendación médica luego de una operación a la que fue sometido el jugador.

El estratega detalló que el informe señalaba que la herida aún no había cerrado completamente, motivo por el cual no estaba en condiciones de disputar el partido frente a Perú. “Su club me hizo llegar una recomendación médica porque él tuvo una operación y la herida todavía no había cerrado”, explicó.

Villegas agregó que, posteriormente, Moisés volvió a ser convocado; sin embargo, no pudo incorporarse a la selección debido a trámites administrativos relacionados con su nuevo club. “Moisés fue convocado y tampoco estuvo porque estaba haciendo trámites de su visado y muchas cosas para poder irse a su nuevo club”, indicó.

Finalmente, el director técnico remarcó que se trata de un futbolista muy joven y que la prioridad es acompañarlo en su proceso de formación.

“Estamos hablando de un jugador de 18 años al que necesitamos apoyarlo. Vamos a tratar de que él siempre esté en la selección, esté cómodo y esté feliz, como lo están todos”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play