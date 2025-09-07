“Fe, Bolivia”: la reflexión de Paniagua previo al duelo decisivo con Brasil

Moisés Paniagua, joven mediocampista de la selección boliviana, expresó un mensaje de fe y optimismo en la antesala del partido que Bolivia disputará este martes frente a Brasil en El Alto, por la última jornada de la Eliminatoria sudamericana.

El futbolista compartió en sus redes sociales una reflexión que tocó la sensibilidad de los hinchas:

“Nunca pierdas la esperanza. Justo cuando crees que todo terminó, Dios abrirá un camino para ti. Fe, Bolivia”. Sus palabras llegan en un momento clave, cuando el sueño del repechaje todavía está vivo para la Verde.

Bolivia necesita vencer a Brasil y aguardar el resultado entre Colombia y Venezuela en Maturín. Si los cafeteros ganan y el equipo de Óscar Villegas se impone a la Canarinha, el combinado nacional podría alcanzar la ansiada repesca mundialista.

El mensaje de Paniagua refleja la ilusión de un plantel que, pese a las dificultades, mantiene viva la esperanza de darle una alegría histórica al país.

