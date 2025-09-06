Hallazgos clave fortalecen la hipótesis de asesinato de Lorgio Saucedo, aunque el cuerpo sigue sin aparecer

La investigación sobre la desaparición de Lorgio Saucedo, visto por última vez el 2 de septiembre, ha dado un giro significativo. A pesar de que su cuerpo aún no ha sido encontrado, la Policía y la Fiscalía han reunido un conjunto de pruebas contundentes que apuntan a que fue torturado y asesinado el mismo día de su desaparición.

Evidencia crucial: Audio, video y rastros de sangre

La teoría de un asesinato se sostiene en varios elementos clave. Un video hallado en el teléfono de uno de los cuatro aprehendidos muestra la ejecución a tiros de un hombre. Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, las características físicas y la vestimenta de la víctima en el video coinciden con las de Saucedo.

"De acuerdo a los videos que se han podido apreciar, a las características y vestimentas que él tendría, habría sido aparentemente ejecutado", afirmó Zeballos.

A esta prueba se suma el testimonio de un vecino, quien grabó un audio el 2 de septiembre en el que se escucha una ráfaga de disparos de ametralladora proveniente de un hangar en Warnes. Este hangar, que ya fue allanado por la policía, es considerado ahora como la probable escena del crimen.

Además, en el lugar se encontraron cerca de 30 casquillos de bala, pedazos de ropa y fragmentos de una silla de plástico. Las autoridades también descubrieron "charcos o sangre" que están siendo analizados para determinar si pertenecen a la víctima, a pesar de los intentos por "limpiar" la escena.

Confesión y posible conexión con el narcotráfico

La hipótesis del asesinato se vio fortalecida por la confesión de Yerko Iriarte, uno de los detenidos. Iriarte admitió haber matado a Saucedo por una deuda relacionada con la venta de un vehículo.

Sin embargo, el Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha revelado una segunda línea de investigación que vincula el crimen con el narcotráfico. Específicamente, se sospecha de un "volteo de droga de aproximadamente 450 kg".

Esta conexión se ve reforzada por los hallazgos en el hangar allanado, donde se secuestraron siete avionetas que, si bien tenían sus asientos, serán sometidas a pruebas de microaspirado para detectar si transportaban sustancias controladas. También se encontraron siete metralletas y caletas subterráneas, espacios generalmente utilizados para almacenar droga.

La búsqueda continúa

Aunque la evidencia se acumula, la policía continúa la búsqueda del cuerpo de Lorgio Saucedo, quien lleva cuatro días desaparecido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) continúan trabajando en el caso, investigando delitos de secuestro y asesinato mientras esperan los resultados de las pericias forenses y de las pruebas a las avionetas, que podrían tardar entre una semana y diez días.

