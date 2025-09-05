Fiscalía confirma existencia de video que muestra presunta ejecución de Lorgio Saucedo

El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó este viernes la existencia de un video que muestra la posible ejecución de Lorgio Saucedo, sujeto reportado como desaparecido a inicios de mes y que contaba con más de 50 antecedentes penales.

La grabación, que ya se encuentra bajo análisis, habría sido registrada en un hangar del municipio de Warnes.

“Posiblemente se hubiese ejecutado al señor Lorgio Saucedo, de acuerdo a videos que se han podido apreciar. Por las características físicas y las vestimentas que se observan, habría sido aparentemente ejecutado en esa propiedad”, declaró Zeballos en conferencia de prensa.

El fiscal departamental explicó que hasta la fecha hay cuatro personas aprehendidas: tres de nacionalidad boliviana y una peruana, todas de sexo masculino. Estos individuos fueron puestos a disposición de un juez bajo el delito de asesinato.

Las investigaciones apuntan a predios en Warnes que estarían vinculados a la hipótesis de ejecución. En la zona se desplegaron operativos conjuntos de rastrillaje con personal especializado en delitos contra la vida, crimen organizado y sustancias controladas.

La desaparición de Saucedo fue reportada por su familia a inicios de mes, tras lo cual se halló un vehículo calcinado. La declaración de su esposa y la confesión de Yerko Junior I., quien admitió su participación en el crimen, permitieron a las autoridades avanzar en el esclarecimiento del caso.

Saucedo tenía 52 antecedentes penales por delitos como estafa agravada, secuestro y estelionato, lo que, según fuentes policiales, podría estar relacionado con el móvil del crimen.

