TEMAS DE HOY:
Lorgio Saucedo Intento de atraco

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Policía halla video de la ejecución de Lorgio Saucedo en celular de aprehendidos

Saucedo desapareció a inicios de mes, lo que movilizó a las autoridades a iniciar intensos operativos de búsqueda.

Red Uno de Bolivia

05/09/2025 13:09

Policía halla video de la ejecución de Lorgio Saucedo en celular de aprehendidos. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía habría encontrado el video de la ejecución de Lorgio Saucedo Méndez. Este material fue hallado en uno de los celulares incautados a los cuatro sospechosos aprehendidos en el marco del caso, según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Saucedo desapareció a inicios de mes, lo que movilizó a las autoridades a iniciar intensos operativos de búsqueda. Durante estas investigaciones, la Policía halló un vehículo carbonizado, hecho que, sumado a la declaración de la esposa de la víctima, permitió vincular a Yerko Junior I., quien confesó el crimen y se encuentra a la espera de ser presentado ante un juez cautelar.

Actualmente, las autoridades continúan la búsqueda del cuerpo de Saucedo. Mientras tanto, los cuatro aprehendidos enfrentan cargos por asesinato y serán presentados ante la justicia en los próximos días.

El fiscal Zeballos señaló que, según los antecedentes policiales, Saucedo contaba con 52 registros penales, entre los que se incluyen delitos de estafa agravada, secuestro y estelionato, entre otros. A pesar de su historial delictivo, el hallazgo del video y la confesión de los implicados confirman que la muerte de Saucedo se trató de un crimen violento y premeditado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD