El Mañanero recibe reconocimiento por su cobertura del Corso Universitario

Con desbordante alegría y colorido folclórico, se llevó a cabo la premiación del Corso Universitario 2025 en el Cambódromo, un evento que no solo reconoce la excelencia académica, sino que también celebra la riqueza cultural de la región.

Durante la ceremonia, los alumnos demostraron su talento a través de diversas expresiones culturales y presentaciones de ballet. Al respecto, uno de los organizadores señaló: "La universidad no solamente es ciencia ni investigación, también es cultura. Queremos incentivar a los alumnos para que nuestras danzas y tradiciones no se pierdan."

El evento contó con la participación de medios de comunicación locales, quienes fueron reconocidos por su cobertura. En particular, el programa El Mañanero y el canal Red Uno recibieron un reconocimiento especial.

"Vamos a hacer la entrega de este reconocimiento a El Mañanero de Red Uno a través de su persona. Muchas gracias por cubrir uno de los mejores espectáculos folclóricos y siempre apoyar estas iniciativas que son parte de Santa Cruz y nuestra universidad."

Los premios entregados destacaron no solo la creatividad de los estudiantes, sino también la dedicación de todos los que contribuyen a mantener vivas las expresiones culturales de la universidad. La directora de cultura de la institución comentó: "Este corso cumplió su objetivo: incentivar la danza y las tradiciones en nuestros alumnos, porque la universidad forma profesionales y también fomenta nuestra identidad cultural."

