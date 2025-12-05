Abandono cruel: Multan y denuncian a dueños por dejar a cachorro con fémur fracturado más de 24 horas

Un nuevo caso de maltrato por omisión grave se registró en la zona de Condebamba, donde funcionarios de Zoonosis de la Alcaldía intervinieron para rescatar a un cachorro que había sido atropellado por un vehículo dentro de su propia vivienda y, posteriormente, fue dejado sin atención veterinaria por sus propietarios durante más de 24 horas.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, calificó el hecho como una "omisión gravísima" por parte de los dueños del can.

Fractura de fémur y omisión de socorro

Según el reporte, un vehículo pasó por encima del pequeño, ocasionándole una fractura de fémur en su miembro inferior izquierdo. A pesar de la gravedad de la lesión, los propietarios no le brindaron ningún tipo de asistencia o soporte veterinario.

"Lamentablemente, de acuerdo a una evaluación preliminar, terminó con una fractura de fémur del miembro inferior izquierdo... Durante más de 24 horas han dejado a este peludo, sin ningún tipo de soporte veterinario, ni ningún tipo de asistencia", lamentó Prudencio.

Ante la denuncia, Zoonosis realizó el decomiso de oficio del cachorro, el cual ahora recibirá la atención terapéutica necesaria para su rehabilitación en sus instalaciones. Una vez recuperado, el animal será puesto en un proceso de inserción para encontrar un nuevo hogar, ya que "está claro que acá no lo ha tenido".

Multa de Bs 500 y posible congelación de cuentas

La propietaria del can fue notificada y sancionada con una multa de 500 bolivianos, catalogada como sanción grave según la Ley Municipal 1147. Prudencio advirtió que el no pago de estas sanciones tiene consecuencias serias, pues el proceso puede llevar a la congelación de sus cuentas bancarias, un dato que "no es menor".

Desde Zoonosis se hizo un llamado vehemente a la población para denunciar este tipo de negligencias y apoyar activamente la lucha contra el maltrato animal.

Mira la programación en Red Uno Play