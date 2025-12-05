TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Increíblemente ajustado! Cisco y Kelly quedan en eliminación pese a su gran presentación

Aunque ambos equipos brillaron en el escenario, pequeños detalles marcaron la diferencia y el jurado terminó enviando a Cisco y Urban Vibes a la gala de eliminación del domingo.

Silvia Sanchez

04/12/2025 22:47

Santa Cruz, Bolivia

En una de las noches más tensas y reñidas de la semana, los jueces tuvieron que tomar una decisión dolorosa. Tras dos presentaciones muy aplaudidas y con devoluciones positivas, llegó el momento de definir qué equipo debía ir a eliminación… y la diferencia fue mínima.

Por un lado, Cisco Moreno y Urban Vibes, junto a su invitada especial Kelly Molina, presentaron “Plis” de Camilo y Evaluna, una puesta que dividió al jurado, pero que destacó por su ternura y conexión escénica.

En la otra esquina, Juandy y la academia Legacy, acompañados por Cardamomasos, sorprendieron con una vibrante coreografía de “Calma”, de Pedro Capó y Farruko, que llenó el estudio de energía y conquistó al público.

Después de analizar detalles técnicos y fallas puntuales, la juez Gabriela Zegarra fue la encargada de anunciar el veredicto:

“Tuvimos que ver algunas fallas en el equipo y evaluar observaciones técnicas. El equipo que se va a eliminación esta noche es el de Cisco y Urban Vibes”.

Ahora, Cisco, Urban Vibes y la invitada especial Kelly deberán prepararse para defender su lugar en la competencia en la gala de eliminación del domingo.

