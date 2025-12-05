Video: ¿Nuevo integrante? Los Súper Sexy Boys arriban a La Paz en busca de su nuevo talento

Los reconocidos Súper Sexy Boys arribaron a la ciudad de La Paz para compartir una tarde amena y cargada de buena vibra y se reunieron con el alcalde Iván Arias.

En un video viralizado se los ve junto al burgomaestre, a quien presentaron como el nuevo integrante; la visita se convirtió en un encuentro divertido y relajado.

Por su parte, el alcalde Iván Arias recibió a los jóvenes cochabambinos en sus oficinas, donde compartieron risas y anécdotas en un ambiente divertido.

“Llegamos desde Cochabamba a la ciudad de La Paz en busca de un nuevo integrante, porque nos dijeron que aquí hay un talento oculto, y aquí estamos”, comentó uno de los integrantes del grupo.

Durante la bienvenida, el alcalde Arias hizo un comentario divertido sobre la llegada del grupo: “¿Otro Sexy Boys, el Negro Sexy Boys?”, a lo que uno de los miembros respondió entre risas: “No, tú eres el Black Boys, sabio”, generando un momento ameno y agradable en la recepción.

El video rápidamente se volvió viral, generando masivos comentarios en redes sociales.

