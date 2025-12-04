¡Estaba escondida! Boa fue encontrada dentro del motor de una camioneta (VIDEO)

Un descubrimiento tan insólito como alarmante dejó en shock a los habitantes del estado de Nayarit, México, luego de que una mujer encontrara una enorme boa constrictora escondida dentro del motor de su camioneta.

Según el reporte, la dueña del vehículo escuchó ruidos extraños provenientes de la parte delantera del automóvil. Preocupada, decidió pedir ayuda al Cuerpo de Bomberos, sin imaginar el tamaño de la sorpresa que se escondía bajo el capó.

Cuando los rescatistas revisaron el motor, confirmaron lo que parecía imposible: una boa de gran tamaño estaba enroscada entre la batería y el cableado, ocupando prácticamente todo el espacio disponible. El operativo para retirarla fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras varios minutos de maniobras cuidadosas, los bomberos lograron extraer al reptil sin lastimarlo. La boa fue posteriormente puesta bajo resguardo de manera segura y controlada, siguiendo los protocolos de protección animal.

El inusual episodio reaviva el debate sobre la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas y los riesgos que pueden representar tanto para los animales como para las personas.

Mira el video:

