Un festejo que debía ser pura alegría terminó convertido en segundos de pánico para Martina, una joven publicista que sufrió quemaduras parciales en el cabello luego de que la espuma en spray que le habrían arrojado se incendiara de manera repentina. El dramático instante quedó registrado en un video que se viralizó por la fuerza de las imágenes.

Según testigos, todo ocurrió en apenas un parpadeo. Martina participaba del festejo cuando, en medio de los juegos y la euforia, una chispa —presuntamente provocada por una fuente de calor cercana— encendió el producto inflamable que recubría su cabello. De inmediato, las llamas se expandieron hacia la parte posterior de su cabeza.

La reacción de las personas a su alrededor fue clave. Sin dudar, varios asistentes se abalanzaron sobre ella para sofocar el fuego con sus manos y prendas, logrando apagarlo antes de que se provocara una tragedia mayor. Gracias a esa acción rápida, Martina se encuentra fuera de peligro.

El caso reaviva la alerta sobre el uso irresponsable de espumas en aerosol y otros productos inflamables en celebraciones, más aún cuando se combinan con fuentes de calor, cigarrillos o pirotecnia. Especialistas recuerdan que, aunque estos artículos parezcan inofensivos, pueden convertirse en un riesgo serio si no se manejan con precaución.

Mientras el video continúa circulando en redes, generando debate y preocupación, Martina recibe muestras de apoyo y agradecimiento a quienes la ayudaron en esos segundos que pudieron cambiar su vida.

