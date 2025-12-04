Un episodio tan violento como insólito sacudió a la localidad de Monte Quemado, en el norte de Santiago del Estero (Argentina), donde una tía y su sobrina protagonizaron una feroz pelea en plena vía pública, a la vista de decenas de vecinos que no daban crédito a lo que presenciaban. El detonante: la supuesta traición amorosa de un hombre.

Lejos de ser dos desconocidas enfrascadas en una riña callejera, medios locales confirmaron que las mujeres mantenían un vínculo familiar directo. La tía acusaba a su sobrina de haber “robado” a su esposo, señalando que habrían mantenido relaciones a escondidas. La discusión estalló en una batalla campal que quedó grabada por celulares y que, pocas horas después, se volvió viral en redes sociales.

En el video puede verse cómo una de las involucradas, de apellido Navarro, toma a la otra del cabello y la sacude con fuerza, intentando derribarla al suelo una y otra vez. Alrededor, un grupo creciente de transeúntes observaba con sorpresa —y, en algunos casos, con sus cámaras listas— mientras un hombre intentaba sin éxito separarlas.

Incluso un comerciante, alarmado por la escena, le gritó a la agresora que detuviera los golpes y le advirtió que “todos están filmando”. Ese llamado de atención fue decisivo: en apenas segundos, ambas mujeres dejaron de forcejear y cada una regresó a su casa, no sin antes quedar expuestas ante todo el barrio.

La historia no terminó allí. Tras el escándalo, las dos presentaron denuncias ante las autoridades. Testigos citados por medios como El Trece aseguraron que la tía fue quien “se llevó la peor parte”, tanto por la violencia recibida como por el trasfondo del conflicto.

El fiscal Gabriel Gómez, a cargo de la causa, decidió imputar a Navarro (la sobrina) por el delito de lesiones y la citó a declarar al día siguiente. Además, dispuso restricciones de acercamiento e impedimento de contacto recíproco para evitar un nuevo enfrentamiento que, como ya ocurrió, podría terminar nuevamente ante los ojos del mundo.

El video del altercado continúa circulando en redes y ya fue replicado por medios de distintos países, convirtiendo esta pelea familiar en un escándalo internacional.

Mira el video:

