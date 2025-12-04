Liberan a los 18 hinchas del Flamengo tras resarcir daños y lograr conciliación

La audiencia de medidas cautelares contra los 18 hinchas del club Flamengo, acusados inicialmente de robo y destrozos en un surtidor de Satélite Norte, concluyó pasado las 13:30 de este jueves con la determinación de otorgarles libertad irrestricta, luego de que se confirmara el resarcimiento total de los daños y el desistimiento formal de la víctima.

La abogada defensora, Darling Franco, explicó que el juez y el fiscal actuaron “de forma objetiva” al considerar que no existían elementos que justifiquen la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público.

“El juez y el fiscal han actuado de forma objetiva y han determinado la libertad restricta, toda vez que fue reparado el daño (…) Los súbditos brasileños de la hinchada de Flamengo son personas idóneas, trabajadoras”, manifestó Franco tras la audiencia.

Según la defensa, durante la investigación no se encontraron pruebas de agresiones graves ni sustracción violenta de objetos. Lo único constatado —señaló— fue la toma de algunos productos menores.

“Ha habido alguna sustracción de chocolates, agua, esas cosas, pero ya fue reparado en totalidad el daño y la víctima presentó el desistimiento”, puntualizó.

Consultado sobre la posibilidad de que los hinchas sean llevados a frontera, el abogado aclaró que podrán retornar a Brasil por sus propios medios.

“Son libres, libertad irrestricta”, concluyó.

