¡Atención! Haz clic aquí para conocer en tiempo real si hay disponibilidad de ficha en tu megacentro

Este jueves comenzó el empadronamiento masivo en todo el departamento de Santa Cruz, en el marco de las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo de 2026. La iniciativa permitirá a los ciudadanos actualizar su registro electoral de manera rápida y ordenada.

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) informó que se desplegarán 56 puntos fijos en distintos municipios y 10 megacentros ubicados en coliseos de la capital cruceña. Seis de estos centros funcionarán en horario extendido, de 07:30 a 23:00, mientras que los otros cuatro atenderán de 08:00 a 16:00.

El director del Sereci, Adolfo Freire, señaló que para este operativo se contará con 426 notarios electorales en todo el departamento. “La atención será continua durante dos semanas, incluyendo fines de semana, para garantizar que todos los ciudadanos puedan registrarse”, explicó.

Podrán empadronarse:

Ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026. Personas que hayan cambiado de domicilio.

cédula de identidad original y vigente. Los interesados pueden consultar en tiempo real la disponibilidad de fichas en cada megacentro escaneando el código QR proporcionado por el Sereci o ingresando al portal oficial: El único requisito es presentar la. Los interesados puedenen cada megacentro escaneando el código QR proporcionado por el Sereci o ingresando al portal oficial: https://empadronamiento.sereci-santacruz.com/

El empadronamiento se desarrollará del 4 al 16 de diciembre, garantizando que la población tenga acceso seguro y organizado al registro electoral, evitando congestiones y retrasos.

