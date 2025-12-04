¡Atención! Haz clic aquí para conocer en tiempo real si hay disponibilidad de ficha en tu megacentro

La iniciativa permitirá a los ciudadanos actualizar su registro electoral de manera rápida y ordenada.
04/12/2025 13:27
Este jueves comenzó el empadronamiento masivo en todo el departamento de Santa Cruz, en el marco de las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo de 2026. La iniciativa permitirá a los ciudadanos actualizar su registro electoral de manera rápida y ordenada.
El director del Sereci, Adolfo Freire, señaló que para este operativo se contará con 426 notarios electorales en todo el departamento. “La atención será continua durante dos semanas, incluyendo fines de semana, para garantizar que todos los ciudadanos puedan registrarse”, explicó.
Podrán empadronarse:
El empadronamiento se desarrollará del 4 al 16 de diciembre, garantizando que la población tenga acceso seguro y organizado al registro electoral, evitando congestiones y retrasos.
