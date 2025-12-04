¡Me dispararon en la pierna! Mototaxista es baleado; le robaron la motocicleta

Un mototaxista de 30 años fue víctima de un violento atraco en la zona del Nuevo Palmar, al sur de Santa Cruz, luego de que tres delincuentes —dos hombres y una mujer— se hicieran pasar por pasajeros y lo atacaran con un arma de fuego para robarle su motocicleta, su única herramienta de trabajo.

El hecho ocurrió cuando una mujer lo hizo detenerse fingiendo necesitar un servicio. “La mujer se hizo pasar como pasajera. Le di una vuelta por el manzano y me pidió que la deje donde mismo. Me dijo que su cliente iba a pagar”, relató la víctima.

En ese momento, uno de los sujetos se aproximó, pagó el supuesto servicio y acto seguido sacó un arma de fuego. “Me dispara en la pierna. También hicieron un disparo al aire”, contó el mototaxista, todavía conmovido por el ataque.

El proyectil ingresó en su pierna derecha, dejándolo herido y completamente indefenso. La motocicleta fue arrebatada en segundos. La víctima denunció además una respuesta lenta de las autoridades. Según su relato, sus colegas acudieron a la EPI 9 apenas minutos después del asalto, pero allí les informaron que no había patrullero disponible.

“Me fui al hospital francés, regresé a la EPI a las 4:30 y me dijeron que no había sistema. Al día siguiente fui a Diprove y pasó lo mismo”, lamentó.

A pesar de ello, fuentes policiales confirmaron que ya se abrieron dos investigaciones una por robo agravado, debido al uso de arma de fuego y las lesiones causadas. Y otra en Diprove, destinada a ubicar y recuperar la motocicleta robada.

Los delincuentes habrían actuado con el rostro descubierto. Según la víctima, uno de ellos tenía acento colombiano, mientras que los otros dos serían bolivianos. El mototaxista permanece con una herida de bala en la pierna, dijo. “Llevo dos días sin poder salir. No tengo cómo ganarme el día”, lamentó mientras mostraba las lesiones sufridas.

La Policía ya se encuentra movilizada para dar con los autores del brutal atraco que dejó a un joven trabajador herido y sin su medio de sustento.

Mira la programación en Red Uno Play