VIDEO: ¡No tengo nada, por favor! Madre implora por sus hijos durante asalto

Un violento robo a mano armada estremeció a vecinos de La Matanza, en Buenos Aires, luego de que una familia fuera sorprendida por delincuentes cuando estacionaba su vehículo frente a su vivienda. El hecho, registrado por cámaras de seguridad de la zona, muestra el desesperante momento en el que una madre, con sus hijos llorando dentro del auto, implora a los asaltantes: “No tengo nada, por favor”.

Según el reporte vecinal, la familia acababa de llegar a su domicilio cuando al menos dos sujetos armados los interceptaron a plena luz del día. En cuestión de segundos los intimidaron, obligaron a la mujer y a sus hijos a descender y se apoderaron del vehículo.

Los menores, visiblemente alterados, rompieron en llanto mientras su madre intentaba protegerlos. Los delincuentes huyeron con el auto, sin herir a la familia, pero dejando una profunda sensación de miedo e impotencia en el barrio.

Vecinos denuncian que los robos bajo esta modalidad se han vuelto frecuentes y exigen mayor presencia policial en la zona para evitar que episodios de violencia continúen escalando. Las autoridades investigan el hecho y buscan el vehículo robado, además de identificar a los responsables.

Mira el video:

