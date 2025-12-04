TEMAS DE HOY:
mujer apuñalada Alcalde de Colcapirhua Abuso a menor

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: ¡No tengo nada, por favor! Madre implora por sus hijos durante asalto

Vecinos denuncian que los robos bajo esta modalidad se han vuelto frecuentes.

Ligia Portillo

04/12/2025 12:08

VIDEO: ¡No tengo nada, por favor! Madre implora por sus hijos durante violento asalto. Foto: Captura de pantalla
Argentina

Escuchar esta nota

Un violento robo a mano armada estremeció a vecinos de La Matanza, en Buenos Aires, luego de que una familia fuera sorprendida por delincuentes cuando estacionaba su vehículo frente a su vivienda. El hecho, registrado por cámaras de seguridad de la zona, muestra el desesperante momento en el que una madre, con sus hijos llorando dentro del auto, implora a los asaltantes: “No tengo nada, por favor”.

Según el reporte vecinal, la familia acababa de llegar a su domicilio cuando al menos dos sujetos armados los interceptaron a plena luz del día. En cuestión de segundos los intimidaron, obligaron a la mujer y a sus hijos a descender y se apoderaron del vehículo.

Los menores, visiblemente alterados, rompieron en llanto mientras su madre intentaba protegerlos. Los delincuentes huyeron con el auto, sin herir a la familia, pero dejando una profunda sensación de miedo e impotencia en el barrio.

Vecinos denuncian que los robos bajo esta modalidad se han vuelto frecuentes y exigen mayor presencia policial en la zona para evitar que episodios de violencia continúen escalando. Las autoridades investigan el hecho y buscan el vehículo robado, además de identificar a los responsables.

Mira el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD