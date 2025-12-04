Gobierno anuncia transición hacia un tipo de cambio flexible tras 20 años de régimen fijo

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) David Espinoza, anunció un nuevo programa financiero del Gobierno en el que se establece una nueva orientación en la política cambiaria, dejando atrás el esquema de tipo de cambio fijo de 20 años en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según la autoridad, el régimen de tipo de cambio fijo aplicado durante los últimos 20 años resultó perjudicial tanto para el sector interno como para el sector externo, generando distorsiones que afectaron la competitividad, las exportaciones y la capacidad de respuesta ante choques internacionales.

Frente a este contexto, el Gobierno anunció que Bolivia transitará hacia un régimen de tipo de cambio flexible, una medida que busca fortalecer la estabilidad macroeconómica y modernizar la arquitectura financiera del país.

El cambio de enfoque tiene tres objetivos centrales:

Garantizar la balanza de pagos, permitiendo una mayor capacidad de ajuste frente a presiones externas.

Reducir la inflación, utilizando un tipo de cambio más alineado con los fundamentos económicos.

Mitigar los efectos de choques externos, como variaciones en los precios internacionales o tensiones comerciales globales.

