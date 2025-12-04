No te pierdas este viernes el sorteo de la Copa del Mundo 2026, en vivo por Red Uno

Este viernes, desde las 12:45, Red Uno de Bolivia realizará la transmisión en vivo del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que también se podrá seguir a través de su sitio web, reduno.com.bo. Los fanáticos del fútbol conocerán cómo se conformarán los grupos del torneo, los enfrentamientos del vigente campeón y los posibles rivales de las selecciones latinoamericanas.

La cita reunirá a 48 naciones que aún sueñan con clasificar al Mundial, y los televidentes podrán descubrir si Bolivia logra superar el repechaje y con qué equipos podría enfrentarse en la fase de grupos. La transmisión promete ser un evento de lujo para los aficionados bolivianos que siguen de cerca cada detalle de la competencia más importante del fútbol mundial.

Mira la programación en Red Uno Play