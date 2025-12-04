De relatar en un cerro a narrar la Champions: Pol Deportes llevará la emoción al duelo Madrid Vs City

El sueño de Cliver Huamán, un adolescente de Andahuaylas, continúa creciendo. El joven, que ganó notoriedad tras transmitir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras el pasado sábado, desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Ate volvió a llamar la atención con su cobertura del duelo local entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional.

Con apenas 15 años, Cliver ha mostrado profesionalismo y dedicación en cada transmisión, lo que le ha permitido trascender fronteras. Recientemente, en una entrevista para Latina Televisión, se confirmó que él y su hermano viajarán a España para retransmitir el encuentro entre Real Madrid y Manchester City por la UEFA Champions League según informaron medios peruanos.

“Me siento muy contento. Gracias, amigos de Latina. De verdad que es una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”, expresó Cliver, visiblemente emocionado por la oportunidad de narrar uno de los partidos más importantes del fútbol mundial.

El talento de 'Pol Deportes' ha generado reconocimiento internacional, destacando por su capacidad para narrar con profesionalismo y humildad, dejando una positiva impresión tanto en medios de comunicación como en otros narradores de fútbol.

