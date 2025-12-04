COB solicitó al gobierno un informe sobre la situación de la Gestora

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, expresó la preocupación del sector trabajador luego de que el presidente de Estado afirmara recientemente que “no había dinero en la Gestora Pública”, declaración que generó incertidumbre entre los aportantes al sistema de pensiones.

Argollo señaló que las palabras del primer mandatario “se adelantaron” y provocaron inquietud en la clase trabajadora.

“Esto ha preocupado al sector trabajador y el Gobierno ahora está en la obligación de aclarar cómo está la situación financiera de la Gestora. Hemos pedido un informe por escrito para que se detalle el estado de la Gestora: cuánto dinero tenemos, a quiénes se presta, cuánto de utilidades genera y si realmente es conveniente para los trabajadores”, afirmó Argollo a la Red Uno.

El dirigente remarcó que los recursos administrados por la Gestora Pública son fondos de los trabajadores, destinados a garantizar su seguridad social a corto y mediano plazo, por lo que cualquier duda sobre su manejo debe ser despejada de manera inmediata y transparente.

La COB espera que el informe solicitado sea remitido a la brevedad, a fin de brindar certidumbre a los aportantes y evaluar si la administración actual de los recursos cumple con los objetivos de protección y sostenibilidad del sistema de pensiones.

